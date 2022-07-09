خطيب عيد الأضحى: قصة إبراهيم تعلمنا الاستسلام الكامل لأمر الله

جدة - نرمين السيد - قال خطيب عيد الأضحى المبارك بمسجد المشير طنطاوى، إن من حكمة الله عز وجل أنه إذا أنعم عليهم بنعمه وضعهم فى ابتلاء وذلك مثل الذى حدث مع سيدنا إبراهيم عندما رزق بالولد فرأى أنه يذبح ابنه.





وأضاف، أن إبراهيم عليه السلام نجح فى كل الابتلاءات التى تعرض لها من الله عز وجل، فجاءه الثناء من الرحمن قائلا: "وإبراهيم الذى وفى".

وأوضح، أن الهدف من الأضاحى فى عيد الأضحى وتكرار قصة إبراهيم كل عام هو التعلم الاستسلام الكامل لأمر الله والصبر على الابتلاءات، وأن طريق الصبر آخره جبر، ولنتعلم معنى التضحية والفداء والثقة فى الله عز وجل.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بحضور كبار رجال الدولة.

ويعرض "دوت الخليج" بثا مباشرا لشعائر صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، إذ يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسى وكبار رجال الدولة الصلاة هناك.

من ناحية أخرى، اكتمل وصول مواكب حجاج بيت الله الحرام إلى منى، اليوم السبت، واستقروا فى أماكنهم المخصصة، مكبرين مهللين بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت فى المزدلفة .

ورمى الحجاج، جمرة العقبة، وهى التى تلى مكة، وذلك اتباعاً لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم .

وشرع الحجاج فى الحلق أو التقصير للتحلل الأول من الإحرام، ثم طافوا طواف الإفاضة وسعوا بين الصفا والمروة، بعدها نحروا الهدى لمن عليه هدى من الحجاج.