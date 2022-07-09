نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية ومصر ومختلف الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لم يعد سوى ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك وبالتالي تزداد التساؤلات حول موعد صلاة عيد الأضحى في مختلف الدول العربية التي من بينها المملكة العربية السعودية ومصر وبالطبع يختلف الموعد من مدينة إلى أخرى من مدن المملكة العربية السعودية وإليكم في مقالنا التالي موعد صلاة عيد الأضحى.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية

يختلف موعد الصلاة بالمملكة العربية السعودية من مدينة إلى أخرى ويتراوح الموعد ما بين الساعة الخامسة ونصف حتى الساعة السادسة وخمسة دقائق ويختلف الموعد من محافظة إلى أخرى فعلى سبيل المثال يكون في مدينة جدة في تمام الساعة 6:06 صباحًا بينما يكون في مكة في تمام الساعة 6:04 صباحًا، كما يكون في مدينة الرياض في تمام الساعة 5:31 صباحًا وفي المدينة المنورة يكون في الساعة السادسة وخمسة دقائق، بينما يكون في مدينة تبولك في تمام الساعة السادسة وتسعة دقائق صباحًا وفي مدينة الدمام يكون موعد الصلاة في تمام الساعة الخامسة وتسعة عشر دقيقة.

موعد عيد الأضحي في مصر

تم التأكيد من قبل رئيس المعهد القومي لكافة البحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه وفقًا للحسابات الفلكية التي تجرى في معمل أبحاث الشمس فأن هلال شهر ذو الحجة سيولد بعد ما يتم الاقتران في تمام الساعة الرابعة و53 دقيقة بتوقيت القاهرة وذلك سيكون يوم الرؤية وسيظل الهلال في سماء مدينة مكة المكرمة لفترة 32 دقيقة بينما في مدينة القاهرة سيتراوح ما بين 32 إلى 37 دقيقة.

باقي المدن العربية

إما بالنسبة لباقي المدن العربية والإسلامية فسيظل الهلال بعد غروب الشمس لفترة تتراوح ما بين 23 دقيقة إلى 43 دقيقة كما أن أنه أكد أن غرة شهر ذو الحجة ستكون يوم 30-6-2022، كما أنه أكد أن ووقفة عرفات ستكون في يوم الجمعة الموافق 8-7-2022 بينما أول أيام العيد ستكون يوم 9-7-2022 والجميع يستقبل هذه الأيام ليعم عليهم شعور السعادة والفرح بالإضافة إلى ممارسة كافة فعاليات الاحتفال التي من بينها ذبح الأغنام وتناولها في العيد مع شراء الألعاب البلاستيكية والتوجه إلى الصلاة بالملابس الجديدة.