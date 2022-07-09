نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في القاهرة توقيت صلاة العيد النهاردة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك أيام قليلة جدا على عيد الأضحى حيث إنه هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة ويأتي عيد الأضحى بعد وقفة عرفات وهي تأتي في اليوم التاسع من ذي الحجة، ويسعي الكثير من المسلمين والمسلمات في جميع الدول إلى معرفة موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في جمهورية مصر العربية حيث يختلف موعد الصلاة من محافظة إلى محافظة أخرى، ولذلك حرصنا على توضيح مواقيت صلاة عيد الأضحة في أكثر من مدينة ومحافظة في مصر.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في القاهرة

يذهب الكثير من الأشخاص إلى صلاة عيد الأضحى المبارك وذلك للاقتراب من الله سبحانه وتعالى في تلك الأيام المباركة وخاصة بعد صيام يوم عرفات ولقد قام الرسول صلى الله عليه وسلم بالحث على صلاة العيد لأنها من العبادات المميزة في تلك الأيام، ويختلف موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظات جمهورية مصر العربية وذلك من محافظة إلى أخرى، حيث تختلف في دقائق بسيطة، ولذلك إن صلاة عيد الأضحى المبارك سوف تكون في المواقيت الأتية:

سوف تكون صلاة عيد الأضحى المبارك محافظة القاهرة في الساعة 5:26 صباحا.

سوف تكون صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة الجيزة في الساعة 5:26 صباحا.

سوف تكون صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة دمنهور في الساعة 5:27 صباحا.

سوف تكون صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة الغربية في الساعة 5:25 صباحا.

سوف تكون صلاة عيد الأضحى المبارك في المنصورة في الساعة 5:23 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات مصر

يمكنكم التعرف على مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 في جميع محافظات مصر من خلال الآتي:

سوف تكون صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة الزقازيق في الساعة 5:24 دقيقة صباحا.

سوف تكون صلاة عيد الأضحى المبارك في بنها في الساعة 5:25 دقيقة صباحا.

سوف تكون صلاة عيد الأضحى المبارك في كفر الشيخ في الساعة 5:25 دقيقة صباحا.

سوف تكون صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة الفيوم في الساعة 5:29 دقيقة صباحا.

سوف تكون صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة بني سويف في الساعة 5:28 صباحا.

سوف تكون صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة دمياط في الساعة 5:20 دقيقة صباحا.

يحتفل المسلمون في كل بقاع العالم بحلول عيد الأضحى المبارك 2022، حيث إنه من المناسابت التي لا تتكرر بالعام سوى مرة واحدة فقط، كما إن تلك المناسبة ترتبط بأداء منسك الحج بالسعودية ولهذا لتلك الأيام فضل وبركة يشعر بها كل مسلم ومسالمة، ولذلك حرصنا على توضيح صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 في جميع محافظات مصر.