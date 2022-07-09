جدة - نرمين السيد - وسط أجواء روحانية مفعمة بالسكنية والخشوع، اكتمل وصول مواكب حجاج بيت الله الحرام إلى منى، اليوم السبت، واستقروا فى أماكنهم المخصصة، مكبرين مهللين بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت فى المزدلفة .





ورمى الحجاج، جمرة العقبة، وهى التى تلى مكة، وذلك اتباعاً لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم . وشرع الحجاج فى الحلق أو التقصير للتحلل الأول من الإحرام، ثم طافوا طواف الإفاضة وسعوا بين الصفا والمروة، بعدها نحروا الهدى لمن عليه هدى من الحجاج. ويواصل ضيوف الرحمن إكمال مناسكهم أيام التشريق الثلاثة إلا من تعجل منهم فبإمكانه الذهاب إلى الحرم المكى الشريف ليطوف طواف الوادع بعد أن يرمى الجمرات الثلاث .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بث مباشر.. حجاج بيت الله يبدأون «رمى الجمرات» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.