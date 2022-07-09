وصول الرئيس السيسى إلى مسجد المشير لأداء صلاة عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - ويعرض "دوت الخليج" بثا مباشرا لشعائر صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، إذ يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسى وكبار رجال الدولة الصلاة هناك.

من ناحية أخرى، اكتمل وصول مواكب حجاج بيت الله الحرام إلى منى، اليوم السبت، واستقروا فى أماكنهم المخصصة، مكبرين مهللين بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت فى المزدلفة .

ورمى الحجاج، جمرة العقبة، وهى التى تلى مكة، وذلك اتباعاً لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم .

وشرع الحجاج فى الحلق أو التقصير للتحلل الأول من الإحرام، ثم طافوا طواف الإفاضة وسعوا بين الصفا والمروة، بعدها نحروا الهدى لمن عليه هدى من الحجاج.