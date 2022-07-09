حدائق الرى بالقناطر الخيرية تستعد لاستقبال الزوار للاحتفال بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - قبل ساعات قليلة من عيد الأضحى المبارك، أتمت حدائق الرى بالقناطر الخيرية الاستعداد لاستقبال الزوار للإحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة ، حيث تفتح الحدائق أبوابها للزائرين من الساعة السابعة صباحاً خلال فتره الأعياد.





وفى ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، فقد تم رفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات إستعداداً لعيد الأضحى المبارك، كما تم تعقيم الحدائق بالتنسيق مع مسئولى وزارة الصحة. كما يقوم فريق عمل من مهندسى وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية بأعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق خلال فترة العيد. وصرح الدكتور عبد العاطى أن أعمال التطوير التى قامت وتقوم بها وزارة الموارد المائية والرى بحدائق القناطر الخيرية يتم تنفيذها ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة واعتماداً على مهندسى وعمال الوزارة وبإستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعه لها.

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