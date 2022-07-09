من الإسكندرية لأسوان .. موعد صلاة عيد الأضحى فى جميع المدن والمحافظات

جدة - نرمين السيد - وفقًا للحسابات الفلكية التى أعلنتها دار الإفتاء المصرية على صفحتها على موقع Facebook يكون موعد صلاة عيد الأضحى لعام 2022 فى جميع مدن ومحافظات الجمهورية كما يلى:

موعد صلاة عيد الأضحى فى القاهرة 5:26

موعد صلاة عيد الأضحى فى الجيزة 5:26

موعد صلاة عيد الأضحى فى الإسكندرية 5:28

موعد صلاة عيد الأضحى فى بورسعيد 5:19

موعد صلاة عيد الأضحى فى السويس 5:21

وحدد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم السبت، فى محافظات ومدن مصر، حيث ستكون فى مدينتى القاهرة والجيزة فى تمام الساعة الخامسة و26 دقيقة بالتوقيت المحلى.

وكشف المعهد فى بيان صدر الخميس عن أن سكان مدينتى طابا والعريش أول من يؤدى صلاة العيد فى الساعة الخامسة و13 دقيقة، فيما ستكون السلوم آخر مدينة يؤدى سكانها صلاة العيد فى الساعة الخامسة و47 دقيقة.

وأشار إلى أن صلاة عيد الأضحى المبارك سيحين موعدها فى الإسكندرية وبنى سويف فى الساعة الخامسة و28 دقيقة، وبورسعيد وشرم الشيخ فى الخامسة و19 دقيقة، والسويس وحلايب فى الخامسة و21 دقيقة.

وأوضح أن سكان الطور والإسماعيلية ودمياط سيؤدون الصلاة فى الساعة الخامسة و20 دقيقة، وسانت كاترين فى الخامسة و18 دقيقة، ودمنهور فى الخامسة و27 دقيقة، وطنطا وبنها وكفر الشيخ فى الخامسة و25 دقيقة، والمنصورة وشلاتين فى الخامسة و23 دقيقة، والزقازيق فى الخامسة و24 دقيقة، وشبين الكوم فى الساعة الخامسة و26 دقيقة.

وأضاف أن صلاة عيد الأضحى ستكون فى الفيوم وقنا فى الساعة الخامسة و29 دقيقة، والمنيا وسوهاج وأسوان فى الخامسة و32 دقيقة، وأسيوط فى الخامسة و33 دقيقة، وقنا فى الخامسة و29 دقيقة، وأبو سمبل فى الخامسة و41 دقيقة، مرسى مطروح فى الخامسة و39 دقيقة، والغردقة فى الخامسة و22 دقيقة، والخارجة الخامسة و40 دقيقة، ونوبيع فى الخامسة و15 دقيقة.