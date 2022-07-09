مقيمون بمزدلفة.. انتهاء حجاج السياحة من أداء مناسك الحج بعرفة

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك بمرافقة وتحت إشراف لجان بعثة الحج الرسمية لوزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً فى المملكة العربية السعودية، برئاسة سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة
ومن جانبها، أوضحت سامية سامى أنه تم التأكد بالتنسيق والمتابعة مع مشرفى الشركات السياحية من جاهزية الحافلات التى نقلت الحجاج لمزدلفة والتى كانت موجودة بمواقف السيارات التى تم توفيرها بجانب المخيمات.
وأضافت أن جميع حجاج السياحة فى صحة جيدة، وأن لجان بعثة الوزارة لم تخطر حتى الآن بأى مشاكل صحية لحجاج السياحة، وتمت نفره عرفه بخير وحمد الله.
وقد تأكدت وزارة السياحة والآثار من نجاح تصعيد كامل حجاج السياحة البالغ عددهم 9200 حاج، وذلك من خلال اللجان الميدانية التى تغطى كافة مكاتب خدمات الطوافة بمشعر عرفات لتقوم بالتدخل وانهاء أى مشاكل قد تطرأ أثناء التسكين بالمخيمات، أو بالخدمات التى سبق التعاقد عليها.
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