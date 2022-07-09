بدء تفعيل الشحن للسيارات الكهربائية بعدد من محطات الوقود بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وذكرت المحافظة فى بيان أن ذلك يأتى فى إطار استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ نوفمبر 2022 وتحويلها إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة، والتطوير الهائل الذى تشهده المدينة فى جميع الأنشطة من توسعة طرق، وإقامة كبارى وإنشاء ميادين وتطوير الفنادق وغيره من المشروعات.

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