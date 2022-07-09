رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - ودعا مدبولى الله عز وجل -فى التهنئة التى نشرها المركز الإعلامى لمجلس الوزراء على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء اليوم الجمعة- أن يعيده على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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