الصرف الصحى بالقاهرة تنظم حملات توعوية استعدادا لعيد الأضحى (صور)

جدة - نرمين السيد - قال المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، إن الشركة تؤكد على أهمية توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه وضرورة المحافظة على شبكات الصرف الصحى وخطورة إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف الصحى.

وأشار حسن إلى أن إدارة التوعية بالشركة نفذت العديد من حملات توعية المواطنين شملت ندوة توعية بمسجد الشيخ سليمان بمؤسسة الزكاة، وتوزيع مطبوعات للمصلين تحمل عددا من الرسائل التوعوية.

وتابع : "تطرقت أوجه التعاون مع مديرية الطب البيطرى بالقاهرة إلى تنفيذ ندوة توعية بمركز طلعت حرب الثقافى بحى السيدة زينب، وندوة بمكتبة مصر العامة بحى الزاوية الحمراء، حيث تناولت الندوات كيفية اختيار لحوم الأضاحى، وكيفية التعامل مع الأضحية بعد الذبح وضرورة المحافظة على شبكات الصرف الصحى وعمل مسرح عرائس للأطفال وورش لتعليم مبادئ السباكة".