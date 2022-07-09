- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - قال المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، إن الشركة تؤكد على أهمية توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه وضرورة المحافظة على شبكات الصرف الصحى وخطورة إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف الصحى.
وأشار حسن إلى أن إدارة التوعية بالشركة نفذت العديد من حملات توعية المواطنين شملت ندوة توعية بمسجد الشيخ سليمان بمؤسسة الزكاة، وتوزيع مطبوعات للمصلين تحمل عددا من الرسائل التوعوية.
وتابع : "تطرقت أوجه التعاون مع مديرية الطب البيطرى بالقاهرة إلى تنفيذ ندوة توعية بمركز طلعت حرب الثقافى بحى السيدة زينب، وندوة بمكتبة مصر العامة بحى الزاوية الحمراء، حيث تناولت الندوات كيفية اختيار لحوم الأضاحى، وكيفية التعامل مع الأضحية بعد الذبح وضرورة المحافظة على شبكات الصرف الصحى وعمل مسرح عرائس للأطفال وورش لتعليم مبادئ السباكة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصرف الصحى بالقاهرة تنظم حملات توعوية استعدادا لعيد الأضحى (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.