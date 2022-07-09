بعثة الحج المصرية: نفرة جميع حجاج القرعة من عرفات تمت في سرعة غير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - وقال مسئولو الغرفة، إن النفرة تمت فى وقت قياسى غير مسبوق، مشيرين إلى أن جميع حجاج القرعة قد غادروا صعيد عرفات الطاهر مع حلول صلاة العشاء.

وعزا مسئولو البعثة نفرة الحجاج الى المشعر الحرام فى وقت قياسي، إلى الموقع المتميز لمخيمات حج القرعة بعرفات، والذى تتوسطه مواقف للحافلات، وهو ما ساعد على سرعة نفرة الحجيج من عرفات الى المزدلفة، وشددوا على عدم السماح لأى حاج من خارج بعثة القرعة بالتواجد داخل مخيمات الحجاج بمشعر منى، مناشدين ضيوف الرحمن الالتزام بالقواعد المعلنة من جانب البعثة، والحرص على ارتداء بطاقات الهوية والأساور التى تم صرفها لهم بمجرد وصولهم إلى مشعر منى، لأنه لن يسمح لأى حاج لا يرتدى تلك الشارات بدخول المخيمات.

كانت غرفة عمليات بعثة الحج المصرية التى تشرف عليها وزارة الداخلية، قد أعلنت صباح اليوم نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة الى صعيد عرفات؛ لأداء الركن الأعظم من الحج، وأوضحت أن المشرفين على جداول التصعيد تلقوا إخطارات من كافة مسئولى عملية التصعيد بوصول جميع الحافلات التى تقل ضيوف الرحمن إلى مخيماتهم بعرفات.