محافظ دمياط تتابع حركة السلع استعدادا لعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - أجرت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، زيارة تفقدية للسوق العمومى بمدينة رأس البر، وذلك لمتابعة حركة السلع والتأكد من توافرها بالأسعار المقررة استعدادا لعيد الأضحى المبارك.





وتفقدت عوض خلال جولتها، اليوم الجمعة، عددا من محال الجزارة وبيع السلع الغذائية، ووجهت بالإعلان عن الأسعار أمام المواطنين وعدم المغالاة فيها، وتابعت إلتزام المخابز بانتاج رغيف الخبز وفقا للمواصفات والأوزان المقررة.

وفى سياق متصل، وجهت المحافظ تعليماتها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بشن حملات متواصلة لمتابعة تلك المنظومة وإحكام الرقابة عليها، مؤكدة على التعاون مع مديريتى الصحة والطب البيطرى للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة والسلع الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين.