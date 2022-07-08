نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Cairo موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة 2022 وجميع المحافظات المصرية|| مواقيت صلاة العيد الكبير في مدن الوجه القبلي والبحري في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة 2022 حيث تزداد معدلات البحث في هذا التوقيت للتعرف على موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في القاهرة العاصمة المصرية 2022، وذلك بالتزامن مع تحديد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك في مصر وفي الدول العربية بشكل عام بناء على البحوث الفلكية، وذلك لكون صلاة عيد الأضحى واحدة من أهم المظاهر الهامة للاحتفال بمناسبة عيد الأضحى والتي يحافظ عليها المواطنين في مصر وفي العالم الإسلامي بشكل عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في القاهرة وفي المحافظات المصرية بشكل عام.

صلاة عيد الأضحى 2022

كيفية صلاة عيد الأضحى 2022 وأفضل دعاء في يوم عيد الأضحى مستجاب وبناء على ما أشارت إليه الجهات المختصة في مصر لتحديد موعد عيد الأضحى المبارك هذا العام 2022، فنجد أن أول أيام عيد الأضحى المبارك في مصر وفي الدول العربية المختلفة هذا العام سوف يوافق يوم العاشر من شهر ذي الحجة 1443، والموافق يوم التاسع من شهر يوليو 2022، وهو اليوم الذي يحل بعد يوم وقفة عرفة التي توافق هذا العام يوم الثامن من شهر يوليو، وبناء على ذلك فقد تم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى المبارك هذا العام في القاهرة وفي مختلف المحافظات المصرية بشكلٍ عام، حيث سمحت الحكومة المصرية هذا العام بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد وفي الساحات المخصص لذلك بناء على الضوابط التي أكدت عليها الجهات المسؤولة من ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية.

موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة 2022

تعتبر صلاة عيد الأضحى واحدة من أهم الشعائر الدينية التي يحرص عليها المسلمين في مصر وفي مختلف أنحاء العالم بشكل عام، كما أنها تمثل مصدر هام من مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك من كل عام والتي تقدم الكثير من السعادة والفرحة عند أداؤها في مختلف أنحاء مصر، ويتم حصول كافة الأشخاص في الدولة على إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى والتي يتم تحديدها من جانب الحكومة في كل عام، حيث تقام صلاة عيد الأضحى في كل عام بعد شروق الشمس في أول أيام عيد الأضحى بحوالي ربع ساعة تقريبا، وتختلف المواعيد بناء على فروق التوقيت بين المحافظات.

مواقيت صلاة عيد الأضحى 2022 في المحافظات والمدن المصرية