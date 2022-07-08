"مستقبل وطن" يوزع «هدية الرئيس» على الأطفال والمواطنين بمناسبة عيد الأضحى (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 يوليو 2022 11:24 مساءً - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الجمعة، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

ووزع حزب مستقبل وطن، ضمن مبادرة "هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى"، على الأطفال والشباب والفتيات فى عدد من شوارع المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واستقبل الأطفال والأهالى "هدية الرئيس" بترحاب شديد، حيث تنوعت ردود أفعال الأطفال على شباب الحزب الذين قدموا الهدايا لهم مع نقل تهنئة الرئيس السيسى لهم بعيد الأضحى بفرحة عارمة، وأحدثت الهدايا حالة من البهجة بين المواطنين، حيث عبر أحد الأطفال عن سعادتهم بعد استلام الهدية، وتجول شباب الحزب فى عددا من الشوارع والميادين المصرية فى مختلف المحافظات لمشاركة المصريين فرحتهم بالعيد، وتوزيع شنط تحتوى على هدايا تذكارية مقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للمواطنين.

وفي محافظة الدقهلية،

قامت أمانة الحزب بالمحافظة، بتوزيع هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك على الأطفال بالمستشفي العام الجديد وفي الميادين وبعض الاندية بمناسبة عيد الاضحى المبارك، حيث استقبل الأطفال والأهالى الهدايا بفرحة عارمة وبترحاب كبير، حيث شارك في توزيع الهدايا شباب أمانات العلاقات العامه والشباب والإعلام، الذين رسموا بسمة علي وجوه الأطفال المرضى بقسم الأورام بالمستشفي.

وفي محافظة قنا،

أدخلت أمانة الحزب بالمحافظة، الفرحة والبهجة في نفوس الأطفال بتوزيع هدايا الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقام فريق شباب الحزب قام بتوزيع هدايا الرئيس علي الأطفال بأهم الميادين بمدينة قنا وهي "الساعة وسيدي عبد الرحيم القنائي ومسجد ناصر" مما أدخل البهجة والفرحة في نفوس الأطفال وذويهم.

وفي محافظة سوهاج،

شاركت أمانة الحزب بالمحافظة، أهالي المحافظة فرحة عيد "الأضحى المبارك" بتوزيع هدايا الرئيس على الأطفال بمدينة سوهاج بشوارع وميادين المدينة، وشكلت أمانة الحزب فريق العمل من أمانة الشباب، أدخلوا الفرحة والبهجة فى نفوس الأطفال بانتشارهم فى جميع شوارع وميادين مدينة سوهاج لتوزيع هدايا الرئيس، معربين عن الفرحة الكبيرة التى أدخلتها هدايا سيادة الرئيس فى نفوس أطفال المحافظة وذويهم، وتقديمهم الشكر للرئيس مع الدعوات لسيادته بالتوفيق والسداد.

وفي محافظة الفيوم،

احتفلت أمانة الحزب بالمحافظة، بحلول عيد الأضحى المبارك بتوزيع هدايا الرئيس على الأطفال، حيث وزعت هدايا الرئيس تهنئة للأطفال بمراكز المحافظة، وشملت الفاعلية جميع مدن المحافظة، حيث تم تنفيذها فى الميادين العامة والشوارع الرئيسية وعلى المارة بالشوارع الفرعية، وكانت أبرز المراكز في "الشواشنه – سنورس- بندر أول الفيوم- بندر ثاني الفيوم – إطسا"، وقد أرسلوا المواطنين معايدة للسيد الرئيس قائلين "كل سنه وانت طيب يا ريس"، معبرين بذلك عن فرحتهم للرئيس السيسى.

وفي محافظة مطروح،

احتفلت أمانة الحزب بالمحافظة، بحلول عيد الأضحى المبارك بتوزيع هدايا الرئيس على الأطفال، حيث وزعت هدايا الرئيس تهنئة للأطفال بمراكز المحافظة، وشملت الفاعلية جميع مدن المحافظة، حيث تم تنفيذها فى الميادين العامة والشوارع الرئيسية وعلى المارة بالشوارع الفرعية، وقد أرسلوا المواطنين معايدة للسيد الرئيس قائلين "كل سنه وانت طيب يا ريس"، معبرين بذلك عن فرحتهم للرئيس السيسى.

وفي محافظة البحر الأحمر،

احتفلت أمانة الحزب بالمحافظة، بحلول عيد الأضحى المبارك بتوزيع هدايا الرئيس على الأطفال، حيث وزعت هدايا الرئيس تهنئة للأطفال بمراكز المحافظة، وشملت الفاعلية جميع مدن المحافظة، حيث تم تنفيذها فى الميادين العامة والشوارع الرئيسية وعلى المارة بالشوارع الفرعية، وقد أرسلوا المواطنين معايدة للسيد الرئيس قائلين "كل سنه وانت طيب يا ريس"، معبرين بذلك عن فرحتهم للرئيس السيسى.

وفي محافظة جنوب سيناء،

احتفلت أمانة الحزب بالمحافظة، بحلول عيد الأضحى المبارك بتوزيع هدايا الرئيس على الأطفال، حيث وزعت هدايا الرئيس تهنئة للأطفال بمراكز المحافظة، وشملت الفاعلية جميع مدن المحافظة، حيث تم تنفيذها فى الميادين العامة والشوارع الرئيسية وعلى المارة بالشوارع الفرعية، وقد أرسلوا المواطنين معايدة للسيد الرئيس قائلين "كل سنه وانت طيب يا ريس"، معبرين بذلك عن فرحتهم للرئيس السيسى، وفي سياق أخر، قامت أمانة مدينة طور سيناء، بذبح رؤوس ماشية احتفالا بعيد الأضحى المبارك وبدأ توزيعها على المواطنين وذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وشكلت الأمانة فرق عمل مكون من شباب الحزب بالمرور على المنازل، وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا، لضمان وصولها للأسر الأكثر احتياجًا، مشيرا إلى استمرار عملية التوزيع في مختلف ارجاء المدينة لمشاركة الأهالي فرحتهم بالعيد.

وفي محافظة بورسعيد،

احتفلت أمانة الحزب بالمحافظة، بحلول عيد الأضحى المبارك بتوزيع هدايا الرئيس على الأطفال، حيث وزعت هدايا الرئيس تهنئة للأطفال بمراكز المحافظة، وشملت الفاعلية جميع مدن المحافظة، حيث تم تنفيذها فى الميادين العامة والشوارع الرئيسية وعلى المارة بالشوارع الفرعية، وقد أرسلوا المواطنين معايدة للسيد الرئيس قائلين "كل سنه وانت طيب يا ريس"، معبرين بذلك عن فرحتهم للرئيس السيسى.

وفي محافظة الإسماعيلية،

وزعت أمانة الحزب بالمحافظة، شنط من اللحوم البلدي الطازجة علي الأسر البسطاء والأكثر احتياجا بالمحافظة وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفى محافظة الجيزة،

إستكملت أمانة قسم إمبابة، فصول محو الأمية التى أطلقها الحزب للقضاء على الأمية ومساندة خطة التنمية المستدامة والتى تستهدف القضاء على الأمية في مصر بحلول عام 2030، ومن جانبه، نظمت أمانة مدينة السادس من أكتوبر، ندوة تعريفية بأهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث استضافت أمانة الحزب بمدينة السادس من أكتوبر، ممثلي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بمدينة السادس من اكتوبر لتقديم ندوة تعريفية بأهمية الدور الذي يقوم به الجهاز لخدمة الشباب ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتنهاية الصغر، وذلك في إطار سعي حزب مستقبل وطن لتقديم كل ماهو جديد لخدمة المجتمع.

وفي محافظة أسيوط،

افتتحت أمانة مركز صدفا، مقر جديد للوحدة الحزبية بقرية كيمان سعيد، بعد استكمال التشكيلات الخاصة بالامانة وبعد تجهيز مقر الوحدة الحزبية لاستقبال المواطنين من القرية لتلقى مقترحاتهم وطلباتهم للعمل على ايصالها لأمانة الحزب بالمركز وليتمكن اهالى وشباب القرية من التواصل الدائم مع أمانة الحزب وممارسة العمل السياسى والحزبى فى اطار من المشروعية من خلال أمانة الحزب.

وفي محافظة الغربية،

نظمت أمانة مركز بسيون، ورش فنية في عدة أنشطة مكثفة خاصة بالطفل حيث تضمنت ورش فنية لتعليم الرسم والخط العربي واستكمالا لأنشطة الحزب وتبنى فكرة نادى الطفل، كما عقدت أمانة المرأة بأمانة مركز بسيون ورشة فنون لتعليم الأطفال من مختلف الأعمار وتعليم الخط العربي بأنواعه والرسم والتلوين، إضافة إلى إقامة مسابقات ترفيهية وثقافية، وقراءة قصص، وتستمر هذه الورشة لعدة أيام، وذلك ضمن برنامج نادي الطفل، ومن جانبه، قامت أمانة مركز السنطة بدعم طلاب الثانوية العامة وتنظيم دخولهم للمدارس ولجان الإمتحانات، وتوزيع زجاجات المياه وعصائر على طلاب الثانوية العامة أثناء خروجهم من اللجان لليوم الثاني علي التوالي نظراً لارتفاع حرارة الجو بمركز السنطة، وفي السياق ذاته، كرمت أمانة مركز السنطة، الطالبة أية جمال عبد اللطيف مسلم لحصولها علي المركز الأول علي مستوي الدول العربية في الدورة التاسعة لجائزة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان للقرآن الكريم.

وفي محافظة دمياط،

كرمت أمانة الشباب بالمحافظة، عدد من الشباب المشارك فى أنشطة الحزب فى الفترة الأخيرة تقديرا لجهودهم من أجل إنجاح أنشطة الحزب.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.