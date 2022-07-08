مركز البابا ديسقورس فى وسط القاهرة يعقد دورة «مفاهيم إيمانية»

جدة - نرمين السيد - ويقدم الكورس توضيح إيمان الكنيسة والرد على بعض المفاهيم الإيمانية المختلف عليها، ومن المقرر أن يقدم المركز الدورة فى 12 محاضرة.
وألقى الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع وسط القاهرة ورئيس مجلس إدارة المركز المحاضرة الافتتاحية، وأعقبتها كلمة من الأب القس الدكتور بيشوى حلمى أستاذ اللاهوت بالكلية الإكليريكية ومدير المركز، وقدم المركز التهنئة للأنبا رافائيل لحصول نيافته على شهادة الماجستير فى اللاهوت.
ويقدم مركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية دورات دراسية متدرجة فى اللاهوت الأرثوذكسى كمدخل تمهيدى لمن لديهم الرغبة فى الالتحاق بالكليات الإكليريكية، ومعهدى الدراسات القبطية والرعاية.
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