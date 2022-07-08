عاجل- الرئيس السيسى يهنئ نظيره العراقى بمناسبة عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وهنأ السيسى أخيه الرئيس العراقى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا للعراق الشقيق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار. من جانبه، أعرب الرئيس العراقى عن التقدير والامتنان للرئيس السيسى، وتمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومةً وشعبًا.

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