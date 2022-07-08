«مصر للطيران» للشحن الجوى تحصل على «الأيزو» بالجودة والسلامة الصحة المهنية

جدة - نرمين السيد - نجحت شركة مصر للطيران للشحن الجوى فى الحصول على شهادات الأيزو فى الجودة والسلامة والبيئة والصحة المهنية فى زمن قياسى خلال ثلاثة أشهر فقط من خلال تطبيق نظام متكامل تمكنت من خلاله الحصول على هذه الشهادات فى نصف المدة المتعارف عليها حيث يتم منح هذه الشهادات للشركات التى تلتزم بتطبيق المعايير الدولية فى كافة أنشطتها.





جاء ذلك فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى بضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية والحصول على وتجديد كافة الاعتمادات والشهادات الدولية بجميع الهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران وحرص الشركة الوطنية مصر للطيران على تطبيق المعايير العالمية فى مختلف أنشطة الطيران. وقال الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الحصول على شهادات الأيزو لشركة مصر للطيران للشحن الجوى فى زمن قياسى يأتى استمرارا لنجاحات الشركة القابضة لمصرللطيران وشركاتها التابعة فى اتباع المعايير العالمية فى صناعة النقل الجوى والحصول على وتجديد الشهادات والاعتمادات الدولية فى مختلف أنشطة الطيران المدنى. وتسلم الطيار جاسر حسين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للطيران للشحن الجوى 4 شهادات للأيزو خلال حفل أقيم بمقر الشركة، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر فقط وهى شهادات ( الجودة أيزو 9001 - سلامة الغذاء أيزو 22000 - السلامة والصحة المهنية أيزو 45001 - الإدارة البيئية أيزو 14001) وهو ما يعد إنجازا جديدا يضاف لسجل الشركة؛ نظرا لاستطاعتها تحقيق ذلك فى نصف المدة المتعارف عليها والذى سيكون له بالغ الأثر فى تحقيق أفضل المستويات العالمية المتعارف عليها. وصرح الطيار جاسر حسين بأن مصر للطيران للشحن الجوى تسعى إلى تحقيق المزيد من النجاحات والحصول على العديد من الشهادات والاعتمادات الدولية خلال المرحلة القادمة لمواكبة أحدث مستجدات صناعة النقل الجوى. جدير بالذكر أن الشركة حصلت على اعتماد التميز لتقديم خدمات نقل وتداول البضائع شديدة الحساسية للوقت والحرارة من الاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA CEIV PHARMA)، ويعد الحصول على تلك الشهادات خطوة مهمة للشركة نحو التميز فى مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.









وحرص الطيار جاسر حسين على تكريم الإدارات والعاملين الذين ساهموا فى ذلك الإنجاز معبرا عن امتنانه لكونهم على قدر المسئولية وثقته فى قدرتهم على تحقيق مزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة، حيث يأتى ذلك فى ظل احتفالات الشركة الوطنية مصر للطيران بمرور 90 عاما على إنشائها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «مصر للطيران» للشحن الجوى تحصل على «الأيزو» بالجودة والسلامة الصحة المهنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.