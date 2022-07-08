الأنبا عمانوئيل عياد يهنئ الرئيس بعيد الأضحى 

جدة - نرمين السيد - قدم الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للمسيحيين الكاثوليك، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصرى، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.





وجاء نص التهنئة: "يسرنى بالأصالة عن نفسى، وباسم الكنيسة الكاثوليكية بإيبارشية طيبة، أن أتقدم بأطيب وأرق التهانى القلبية الصادقة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجميع قيادات الدولة، والشعب المصرى العظيم، والأمة الإسلامية، بعيد الأضحى المبارك، مصلين إلى الله أن يعطينا مناسبات عديدة، مليئة بالمحبة والتأخى والسلام والخير للشعب العظيم ويمد يد العون لقيادات وطننا، من أجل مستقبل مشرق لبلدنا الحبيب مصر".

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