رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بعيد الأضحى المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 يوليو 2022 08:28 مساءً - هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الشعب المصرى والأمة الإسلامية والعربية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد استهل اجتماع الحكومة أمس، بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وأبناء الشعب المصري؛ بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، راجياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية، على مصر وشعبها، والأمتين العربية والإسلامية، بموفور الخير والأمن والرخاء.