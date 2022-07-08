الرئيس السيسى يهنئ «ميقاتى» والشعب اللبنانى بعيد الأضحى المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 يوليو 2022 08:28 مساءً - أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع نجيب ميقاتي، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، حيث أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمنى للشعب اللبناني الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء. وقد أعرب رئيس الوزراء اللبناني عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه السيد الرئيس، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً بالخير واليُمن والبركات.