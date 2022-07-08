أخبار مصرية

الرئيس السيسى يتبادل مع رئيس مجلس السيادة السودانى التهنئة بعيد الأضحى

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 يوليو 2022 08:28 مساءً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، حيث أعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لشعب وحكومة السودان الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.

 

وأعرب الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس السيسى، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات.

 

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا