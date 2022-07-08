أخبار مصرية

الرئيس السيسى يهنئ الرئيس التونسي بعيد الأضحى المبارك

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 يوليو 2022 08:28 مساءً - قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي،أجرى اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

و توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لشقيقه الرئيس التونسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب التونسي نعمة الأمن والاستقرار.

وقد أعرب الرئيس التونسي عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها كل التقدم والازدهار.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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