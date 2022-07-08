ميناء دمياط يستقبل 9 سفن خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة ميناء دمياط، فى بيان اليوم الجمعة، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 15 ألفا و800 طن؛ تشمل: 3505 طن كوارتز و4370 طن يوريا و4104 أطنان رمل و3821 طنا بضائع متنوعة، وأن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 19 ألفا و397 طنا؛ تشمل: 6939 طن خردة و750 طن ابلاكاش و687 طن خشب زان و8907 طن ذرة و2114 طن رخام.

وأكد البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 69 حاوية مكافئة؛ وأن عدد الحاويات الوارد بلغ 43 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 292 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 54 ألفا و124 طنا، فيما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 260 ألفا و120 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 4572 شاحنة.