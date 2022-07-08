تجهيز 2513 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلن جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تجهيز 2513 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، غدا السبت، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، مقدما خالص التهنئة لأهالى المحافظة بمناسبة حلول العيد، متمنيا أن يحفظ الله مصر من كل سوء، مطالبا بمراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم التزاحم.





ووجه المحافظ، فى بيان صادر اليوم الجمعة، بتكثيف عمليات تطهير وتعقيم جميع المساجد التى وقع عليها الاختيار لصلاة عيد الأضحى المبارك وتجهيز الساحات الملحقة بها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، كما كلف رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، ومديرى المديريات الخدمية، برفع درجة الاستعداد بمختلف قطاعات المحافظة، لاستقبال أيام عيد الأضحى المبارك، ومتابعة مواقف سيارات الأجرة بالتنسيق مع إدارة المرور والمواقف للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات.

وكلف المحافظ، بتنظيم الحملات الخاصة بمنظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، بالإضافة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، مع إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم وضع خطة استعدادا لعيد الأضحى المبارك، تتضمن الاهتمام بنظافة المساجد من الداخل والخارج والتأكيد على تواجد إمام بكل مسجد للصلاة والأئمة المشهود لهم بالاعتدال، مع التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات المعنية.