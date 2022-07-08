ووجه المحافظ، فى بيان صادر اليوم الجمعة، بتكثيف عمليات تطهير وتعقيم جميع المساجد التى وقع عليها الاختيار لصلاة عيد الأضحى المبارك وتجهيز الساحات الملحقة بها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، كما كلف رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، ومديرى المديريات الخدمية، برفع درجة الاستعداد بمختلف قطاعات المحافظة، لاستقبال أيام عيد الأضحى المبارك، ومتابعة مواقف سيارات الأجرة بالتنسيق مع إدارة المرور والمواقف للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات.
وكلف المحافظ، بتنظيم الحملات الخاصة بمنظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، بالإضافة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، مع إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم وضع خطة استعدادا لعيد الأضحى المبارك، تتضمن الاهتمام بنظافة المساجد من الداخل والخارج والتأكيد على تواجد إمام بكل مسجد للصلاة والأئمة المشهود لهم بالاعتدال، مع التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات المعنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجهيز 2513 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى فى كفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.