تجهيز 120 مسجدا و8 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - وجاءت الساحات كما يلى: ساحة مسجد التوحيد بحى الزهور، وساحة مسجد الحرمين بالتصنيع، وساحة مسجد الرزاق بحى الزهور، وساحة المسجد الكبير ببورفؤاد، وساحة مسجد السلام بحى الشرق، وساحة مسجد الحى الإماراتى، وساحة السيدة زينب ببنك الإسكان بحى الضواحى، وساحة مسجد الشبان المسلمين، كما تم تخصيص أماكن للسيدات والأطفال.

وقال الغضبان، فى بيان صادر اليوم الجمعة، أن جميع الأحياء ومدينة بورفؤاد، كثفت جهودها لاستقبال العيد، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الحدائق والميادين العامة والشوارع، فضلا عن زيادة أعداد العمالة للحفاظ على المستوى الحضارى والجمالى اللائق بمدينة بورسعيد.

وشدد المحافظ، على جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد القصوى بها، ورفع درجة الاستعداد بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببورسعيد، بجانب تعامل الوحدات المحلية وشرطة المرافق بكل حزم مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أى أعمال مخالفة للقانون وتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفى الميادين لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع.

وتواصل المحافظة تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم فى جميع أنحاء بورسعيد، خاصة فى محيط الأسواق وتكثيف أعمال مواجهة القوارض، ورفع كفاءة جميع المنشآت السياحية استعدادا للعيد، قائلا إن بورسعيد تتزين لاستقبال الزائرين من جميع المحافظات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.