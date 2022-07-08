جدة - نرمين السيد - ويؤدى الحجاج عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتى المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءا بسنة النبى ﷺ ويلتقطون الجمار، ويبيتون هذه الليلة فى مزدلفة ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد عيد الأضحى المبارك لرمى جمرة العقبة ونحر الهدى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بث مباشر.. حجاج بيت الله الحرام يستقرون فى مشعر المزدلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.