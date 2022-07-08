السيسى يهنئ الرئيس التونسى بعيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - وتوجه الرئيس السيسى بالتهنئة لشقيقه الرئيس التونسى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب التونسى نعمة الأمن والاستقرار.

وأعرب الرئيس التونسى عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس السيسى على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها كل التقدم والازدهار.