احتفالية بمسجد الإمام الحسين عقب صلاة العيد لتوزيع هدايا على الأطفال

جدة - نرمين السيد - وعقب صلاة عيد الأضحى المبارك، تقام احتفالية بالقاء بالونات على المصلين بالساحة الخارجية للمسجد، لإدخال البهجة والسرور على الحاضرين والأطفال.

ومن المقرر أن يتم توزيع 1500 هدية على الأطفال، عبارة عن حقيبة بها كتب تلوين للتعريف بمساجد آل البيت رضى الله عنهم و"بازل" لسيدنا الإمام الحسين رضى الله عنه.

وشهد مسجد الإمام الحسين، عملية تطوير ضخمة، حيث شمل التطوير كافة أرجاء المسجد من أرضيات وحوائط وأسقف ومعالجة الأساسات والتربة المحيطة بالمسجد إضافة إلى تحديث كافة الأنظمة من الكهرباء والمياه والصرف والتكييف وأنظمة المراقبة بالكاميرات وأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق.

وتم تزويد المسجد داخليا وخارجيا بأحدث أنظمة الصوت، ومؤسسة مساجد مسئولة عن التشغيل والصيانة والنظافة بمسجد مولانا الحسين رضى الله عنه وذلك من بعد انتهاء أعمال التطوير باستخدام الأساليب الحديثة والمتقدمة والمحترفة فى التحكم فى أنظمة ومرافق المسجد والوصول إلى أعلى معدلات الحفاظ على معدلات التشغيل داخله وكذلك تطبيق أعلى معايير النظافة المعمول بها عالمياً والتى تساهم فى الحد من انتشار الأوبئة والأمراض وتحافظ على الصحة العامة.