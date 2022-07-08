السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بحلول عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية بخالص التهنئة للشعب المصرى والأمة العربية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على الجميع.





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