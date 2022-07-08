السيسى يهنئ هاتفيا رئيس الحكومة اللبنانية بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وأكد السفير بسام راضى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا للشعب اللبنانى الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء. وأعرب رئيس الوزراء اللبنانى عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس، داعيا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعبا بالخير واليمن والبركات.

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