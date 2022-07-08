تجهيز 30 ساحة ملحقة بالمساجد الكبرى لأداء صلاة العيد فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - أنهت مديرية أوقاف بنى سويف برئاسة الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل الوزارة بالمحافظة، استعداداتها لصلاة عيد الأضحى المبارك بـ30 ساحة ملحقة بالمساجد الكبرى والجامعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتجهيز الخطباء والأئمة بواقع 2 خطيب أساسى واحتياطى.





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