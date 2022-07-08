نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 جميع المحافظات وأدعية يوم عرفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى المبارك هذا ما نتحدث عنه من خلال مقالنا اليوم، حيث تزايد البحث من خلال محركات البحث المختلفة عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك التي تفصلنا عنه ساعات قليلة ونسمع تكبيرات العيد في الكثير من المساجد، كما يأتي هذا العيد في المساجد وسط الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد مع اتباع التباعد الاجتماعي، وذلك خوفا على صحة المواطنين من انتشار الأمراض.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك

نعرض لكم مواعيد صلاة العيد لجميع المحافظات، وهى كالآتي:

موعد صلاة العيد في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:26.

بينما موعد صلاة العيد في محافظة الجيزة في تمام الساعة 26.

أما موعد صلاة العيد في محافظة الإسكندرية 5:28.

كما نجد أن موعد صلاة العيد في محافظة بورسعيد 5:19.

وتأتي صلاة العيد في محافظة السويس في تمام الساعة 5:21.

بالإضافة إلى ذلك نجد أن موعد صلاة العيد في العريش في تمام الساعة 5:13.

موعد صلاة العيد في الطور في تمام الساعة 5:20.

صلاة العيد في سانت كاترين تكون في تمام الساعة 5:18.

بينما موعد صلاة العيد في طابا الساعة 5:13.

ويكون موعد صلاة العيد في شرم الشيخ الساعة 5:19.

وفي دمنهور تكون صلاة العيد في تمام الساعة 5:27.

بينما موعد صلاة العيد في طنطا الساعة 5:25.

صلاة العيد في محافظة المنصورة تكون في تمام الساعة 5:23.

بينما تأتي صلاة العيد في الزقازيق في تمام الساعة 5:24.

موعد صلاة العيد في بنها الساعة 5:25.

موعد صلاة العيد في شبين الكوم الساعة 5:26.

وفي محافظة كفر الشيخ تكون صلاة العيد في تمام الساعة 5:25.

بالإضافة إلى ذلك تأتي صلاة العيد في الفيوم في تمام الساعة 5:29.

أدعية يوم عرفة

الدعاء في يوم عرفة مستجاب بإذن الله وفي هذا اليوم من شهر ذي الحجة يقوم الحجاج من جميع أنحاء العالم بالوقوف بعرفة، والدعاء في هذا اليوم هو أن يدعو المسلم الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته بإخلاص ومن القلب بنية خالصة لله، وذلك سواء في الزواج أو طلب الرزق أو الذرية الصالحة أو النجاح والتفوق، الدعاء بما ليس فيه إثم ولا قطع الأرحام وفقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، يجب على المسلم أن يرى الله من نفسه خيرًا ملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا.