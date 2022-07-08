نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مصر في كل المحافظات في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في مصر وكل المدن يهتم كثير من المسلمين بمعرفة المواعيد المحددة لأداء صلاة العيد في جميع المدن والمحافظات والتي تمثل أهمية كبيرة للجميع حتى يحتفلوا بهذا اليوم العظيم، وبالتالي يختلف موعد الصلاة في كل محافظة عن الأخرى، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور التالية موعد صلاة عيد الأضحى في مصر بكل المدن.
موعد عيد الأضحى المبارك في مصر
بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة وتحديد يوم التاسع من شهر يوليو أن يكون يوم وقفة عرفة سوف يبدأ أول أيام العيد 10 ذو الحجة الموافق 9 من شهر يوليو 2022 وذلك وفقا للحسابات الفلكية ويحتفل الجميع بهذا اليوم العظيم بذبح الأضاحي أول أيام عيد الأضحى المبارك الأهل والأحباب بقدوم هذا العيد المبارك، وسوف تستمر إجازة عيد الأضحى لمدة أربع أيام وكل عام والأمة الإسلامية بخير.
موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مصر
يمكنكم من خلال السطور القادمة معرفة مواعيد أداء صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات واليكم الآتي،
- موعد صلاة العيد في القاهرة 5:26 صباحا.
- موعد صلاة العيد في الجيزة 5:26 صباحا
- موعد صلاة العيد في الإسكندرية 5:28 صباحا
- موعد صلاة العيد في بورسعيد 5:19 صباحا
- موعد صلاة العيد في السويس 5:21 صباحا
- موعد صلاة العيد في العريش 5:13 صباحا
- موعد صلاة العيد في الطور 5:20 صباحا
- موعد صلاة العيد في سانت كاترين 5:18 صباحا
- موعد صلاة العيد في طابا 5:13 صباحا
- موعد صلاة العيد في شرم الشيخ 5:19 صباحا
- موعد صلاة العيد في دمنهور 5:27 صباحا
- موعد صلاة العيد في طنطا 5:25 صباحا
- موعد صلاة العيد في المنصورة 5:23 صباحا
- موعد صلاة العيد في الزقازيق 5:24 صباحا
- موعد صلاة العيد في بنها 5:25 صباحا
- موعد صلاة العيد في شبين الكوم 5:26 صباحا
- موعد صلاة العيد في كفر الشيخ 5:25 صباحا
- موعد صلاة العيد في الفيوم 5:29 صباحا
- موعد صلاة العيد في بنى سويف 5:28 صباحا
- موعد صلاة العيد في المنيا 5:32 صباحا
- موعد صلاة العيد في أسيوط 5:33 صباحا
- موعد صلاة العيد في سوهاج 5:32 صباحا
- موعد صلاة العيد في قنا 5:29 صباحا
- موعد صلاة العيد في أسوان 5:32 صباحا
- موعد صلاة العيد في أبو سمبل 5:41 صباحا
- موعد صلاة العيد في مرسى مطروح 5:39 صباحا
- موعد صلاة العيد في الغردقة 5:22 صباحا
- موعد صلاة العيد في الخارجة 5:40 صباحا
- موعد صلاة العيد في الإسماعيلية 5:20 صباحا
- موعد صلاة العيد في دمياط 5:20 صباحا
- موعد صلاة العيد في السلوم 5:47 صباحا
- موعد صلاة العيد في نويبع 5:15 صباحا
- موعد صلاة العيد في حلائب 5:21 صباحا
- موعد صلاة العيد في شلاتين 5:23 صباحا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مصر في كل المحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.