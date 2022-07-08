نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مصر في كل المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في مصر وكل المدن يهتم كثير من المسلمين بمعرفة المواعيد المحددة لأداء صلاة العيد في جميع المدن والمحافظات والتي تمثل أهمية كبيرة للجميع حتى يحتفلوا بهذا اليوم العظيم، وبالتالي يختلف موعد الصلاة في كل محافظة عن الأخرى، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور التالية موعد صلاة عيد الأضحى في مصر بكل المدن.

موعد عيد الأضحى المبارك في مصر

بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة وتحديد يوم التاسع من شهر يوليو أن يكون يوم وقفة عرفة سوف يبدأ أول أيام العيد 10 ذو الحجة الموافق 9 من شهر يوليو 2022 وذلك وفقا للحسابات الفلكية ويحتفل الجميع بهذا اليوم العظيم بذبح الأضاحي أول أيام عيد الأضحى المبارك الأهل والأحباب بقدوم هذا العيد المبارك، وسوف تستمر إجازة عيد الأضحى لمدة أربع أيام وكل عام والأمة الإسلامية بخير.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مصر

يمكنكم من خلال السطور القادمة معرفة مواعيد أداء صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات واليكم الآتي،