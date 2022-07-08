نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في جميع محافظات مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في جميع محافظات مصر موعد صلاة العيد في مصر 2022، حيث ينتظر الكثير من شعب مصر تحديد موعد صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك عقب إعلان ثبوت هلال شهر ذي الحجة خلال الأيام الماضية، وذلك لأن أيام العيد تبعث روح الفرح والسعادة والبهجة لدى الكثير من الأفراد، ولذلك سوف نتحدث خلال هذا المقال عن الموعد المحدد لصلاة عيد الأضحى المبارك في مصر وكيفية والاجازات الرسمية لهم وذلك من خلال موقع ثقفني.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مصر

من المؤكد أننا خلال هذه الأيام نقضي أجمل أيام خلال السنة، وهي أيام ذي الحجة التي تكون من خلالها مراسم الحج وتنتهي بيوم وقفة عرفات ويأتي ثاني يوم عيد الاضحى المبارك، ولذلك سوف نتحدث حول الموعد المحدد لصلاة عيد الأضحى المبارك في العديد من جميع مدن مصر وهي كالتالي:

صلاة عيد الاضحى في القاهرة 5:26

موعد صلاة العيد في الجيزة 5:26

صلاة العيد في الإسكندرية 5:28

موعد صلاة العيد في بورسعيد 5:19

موعد صلاة العيد في السويس 5:21

صلاة العيد في العريش 5:13

صلاة العيد في سانت كاترين 5:18

موعد صلاة العيد في شرم الشيخ 5:19

موعد صلاة العيد فى دمنهور 5:27

صلاة العيد في طنطا 5:25

موعد صلاة العيد فى المنصورة 5:23

موعد صلاة العيد في الزقازيق 5:24

توقيت صلاة العيد فى بنها 5:25

توقيت صلاة العيد بشبين الكوم 5:26

توقيت صلاة العيد في كفر الشيخ 5:25

موعد صلاة العيد فى الفيوم 5:29

موعد صلاة العيد في بنى سويف 5:28

موعد صلاة العيد بالمنيا 5:32

موعد صلاة العيد في أسيوط 5:33

موعد صلاة العيد في سوهاج 5:32

موعد صلاة العيد في قنا 5:29

توقيت صلاة العيد فى أسوان 5:32

موعد صلاة العيد في مرسى مطروح 5:39

توقيت صلاة العيد في الغردقة 5:22

توقيت صلاة العيد في الإسماعيلية 5:20

صلاة العيد في دمياط 5:20

إجازة عيد الأضحى المبارك 2022 في مصر

من الجدير بالذكر أن الإجازة الرسمية التي منحها مجلس الوزراء المصري 6 أيام فقط بإدخال العطلة الأسبوعية الرسمية ترتفع عدد أيام الإجازة إلى 9 أيام

● تبدء من السبت 9 يوليو حتى السبت 16 يوليو

● تعود الهيئات والحكومات والبنوك للعمل الأحد 17 يوليو.