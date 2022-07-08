الرئيس السيسى يهنئ الرئيس الجزائري بعيد الأضحى المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 يوليو 2022 06:29 مساءً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، و تقدم الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم. من جانبه؛ أعرب الرئيس الجزائري عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل التوفيق والازدهار.

من جانبه؛ أعرب الرئيس الجزائري عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل التوفيق والازدهار.