الصحة تطلق حملة «عيّد من غيرها» لقضاء الأضحى دون مخدرات

جدة - نرمين السيد - تأتى الحملة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وهو من المناسبات التى ترتبط عادة بتعاطى المواد المخدرة لدى العديد من مرضى الإدمان.
هدف الحملة
التوعية بمخاطر الإدمان، وتوفير ظروف جيدة وبيئة صحية للمتعافين لقضاء المناسبات والأعياد المختلفة والاستمتاع بها فى جو من التعافى، وللتأكيد على قدرتهم على الاستمتاع بالحياة، دون الحاجة إلى تعاطى المواد المخدرة. وكذلك توفير الحماية لمرضى الإدمان أثناء العيد عن طريق مد فترة الإقامة للمرضى المحجوزين فى الأقسام الداخلية بمستشفيات الامانة، وتأجيل خروجهم حتى انقضاء أيام العيد. وكذلك السماح للمتعافين بالمشاركة فى أنشطة الحملة وقضاء ليلة العيد داخل المستشفى لحمايتهم.
أماكن فعاليات الحملة
تقام فعاليات "عيد من غيرها" داخل مستشفيات ومراكز الأمانة العامة أو خارجها كدور الثقافة والأندية الرياضية، وتضم فعالياتها العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية والفنية التى تظهر مواهب المتعافين، بالإضافة إلى حديثهم عن رحلتهم العلاجية داخل مستشفيات ومراكز الأمانة.
وتحرص الأمانة أيضا عند إقامة الحملة بالاحتفال بالمتعافين الذين أتموا علاجهم بالمستشفيات والمراكز التابعة للأمانة والبالغ عددها 21 مستشفى ومركز فى 15 محافظة مصرية، بالإضافة إلى تكريم مرشدى التعافى العاملين فى الأقسام الداخلية، نظرا لدورهم المهم فى نقل خبراتهم الحياتية للمرضى خلال فترة التعاطى، مرورا بفترة علاجهم بمستشفيات ومراكز الأمانة.
يذكر أن "عيد من غيرها" هى المناسبة الثالثة التى تقيمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان للوقاية من الإدمان هذا العام بعد مناسبتى "العام الميلادى الجديد"، و"عيد الفطر المبارك".
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