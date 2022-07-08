توريد 25 ألف طن و885 كيلو قمح للشون والصوامع فى الأقصر

وتواصل المديرية العمل فى موسم توريد القمح الذى بدأ أول أبريل الماضى ويستمر حتى نهاية أغسطس المقبل طبقا للقرار الوزارى المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة.
وقال صلاح، فى بيان اليوم الجمعة، إن عمليات توريد القمح فى صوامع المحافظة تسير بشكل منتظم وهناك متابعة مكثفة من قبل المديرية، وتصل السعة التخزينية بالمحافظة إلى 34000 طن، ومن المتوقع أن تصل نسبة توريد القمح إلى 100% من السعة التخزينية، وتم تشكيل لجان استلام الأقماح المحلية وتفعيلها.
وناشدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، جميع المزارعين وموردى القمح المحلى بضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
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