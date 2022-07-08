عاجل - السيسى يهنئ رئيس الوزراء العراقى بعيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، حيث تقدم بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار.





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