الأنبا توماس عدلى يهنئ محافظ الجيزة بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - قدم الأنبا توماس عدلى، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف للمسيحيين الكاثوليك، التهنئة بعيد الأضحى المبارك، إلى أحمد راشد محافظ الجيزة، مقدما التهنئة لكل المسئولين فى المحافظة، والقيادات التنفيذية والسياسية، على رأس وفد من كهنة المطرانية.





وأعرب أحمد راشد عن خالص الشكر والتقدير لزيارة وفد الكنائس المصرية، داعيا الله أن يعيده على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان. رافق نيافته فى الزيارة القمص ميلاد موسى، وكيل عام المطرانية، والأب ماركو مجدى.

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