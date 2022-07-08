جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة، فى بيان صادر اليوم الجمعة، أن ميناء نويبع استقبل العبارة سيناء والعبارة "ايلة" بإجمالى 14 شاحنة بحمولة 285 طن بضائع عامة، و55 طن بضائع ترانزيت إلى ليبيا و81 ملاكى، و34 شاحنة فارغة، فيما تم مغادرة العبارة "سيناء" والعبارة "ايلة" والعبارة "بريدج" بإجمالى 34 شاحنة بحمولة 730 طن بضائع عامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تداول 1100 طن بضائع عامة و82 شاحنة بميناء نويبع البحرى فى جنوب سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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