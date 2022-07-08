وفد الكاثوليكية يهنئ أسقف أسوان الجديد بتجليسه

جدة - نرمين السيد - وتقدم الوفد الآنبا عمانوئيل عياد، مطران كرسى طيبة للمسيحيين الكاثوليك، والقمص أنطونيوس ذكرى راعى كنيسة الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبونى بأسوان ومساعدة الأب أمجد عزت والآباء الكومبونيان الذى يمثلهم الأب جوفانى والأب آرمل. وحضر كل من الأخوات الراهبات الكومبونيات الرتهبة فايزة جريس، مديرة مدرسة سانت تريز، والأخت آمال سعدى المهتمة بالتنشيط الإرسالى للتنشئة المسيحية للشباب والأخت نظيرة بطرس الوافدة من السودان وممثلين من المجلس الرعوى لرعية أسوان.

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