عاجل- الرئيس السيسى يهنئ ملك البحرين بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وصرح بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس توجه بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأعرب جلالة الملك حمد عن خالص تقديره للسيد الرئيس على تهنئته الكريمة، متمنيا جلالته لمصر، قيادة وشعبا، كل الخير والازدهار.