عاجل- الرئيس السيسى يتلقى التهنئة من أمير قطر بمناسبة عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن أمير دولة قطر توجه بالتهنئة للسيد الرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار. وأعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لسمو الأمير تميم بن حمد، متمنياً سيادته للشعب القطرى وكافة الشعوب العربية الشقيقة كل الخير والتقدم والاستقرار.

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