عاجل- الرئيس السيسى يهنئ محمد بن زايد آل نهيان بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس توجه بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، للشيخ محمد بن زايد متمنيا سيادته للإمارات الشقيقة والأمة العربية والإسلامية كل تقدم واستقرار. وأعرب الشيخ محمد بن زايد من جانبه عن الشكر والامتنان للرئيس على التهنئة الكريمة، متمنيا له ولمصر كل الازدهار والرخاء.

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