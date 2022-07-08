شينزو آبى.. مايسترو الإصلاح الاقتصادى اليابانى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تزوج آبى من آكى ماتسوزاكى وهى منسقة موسيقية سابقة عام 1987. فى عام 2006 تم تنصيبه كرئيس للوزراء اليابانى عن عمر 52 عاما، وشهدت بداية عهده اضطرابا وخلافات انتهت باستقالته. خضع شينزو آبى للعلاج عدة أشهر وعاد للسلطة فى 2012 بعدما تغلب على المرض. أعيد انتخاب آبى عام 2014 لمنصب رئيس الوزراء من قبل مجلس النواب، وفى 2018 أعيد انتخاب آبى زعيما للحزب الديمقراطى الحاكم ورئيسا للوزراء. انتخب آبى عام 2020 رئيسا للوزراء لفترة رابعة وأصبح الأطول فى تاريخ اليابان. توفى آبى عام 2022 بسبب إطلاق تعرضه لإطلاق نار وأصيب بجروح خطيرة أدت إلى وفاته.

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