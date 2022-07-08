الداخلية: نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة لجبل عرفات لإتمام مناسك الحج

جدة - نرمين السيد - نجحت غرفة عمليات بعثة الحج المصرية، تحت إشراف وزارة الداخلية فى تصعيد حجاج القرعة إلى صعيد عرفات الله لإتمام آداء مناسك الحج، وذلك فى إطار اهتمام الوزارة ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1443هـ.





ووصلت حافلات الحجاج إلى مخيماتهم بعرفات، وقيام أطباء قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المرافقين لبعثة القرعة بتصعيد الحجاج المرضى المحجوزين بالمستشفيات من مكة المكرمة إلى جبل عرفات. وحصلت بعثة القرعة على موقع متميز لحجاج القرعة بمشعر عرفات، والذى يتوسطه موقف للحافلات؛ لتسهيل نفرة الحجيج من عرفات إلى المزدلفة. ويأتى ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية كافة احتياجات ضيوف الرحمن؛ لضمان توفير كافة السبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.

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