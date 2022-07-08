ضبط أكثر من طن لحوم ومجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى سوهاج

جدة - نرمين السيد - تتواصل الحملات المكثفة والمستمرة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لفرق إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج والمكاتب التابعة لها بجميع مراكز المحافظة والتى كثفت تواجدها بالأسواق منذ بداية الأسبوع ومستمرة دون توقف حتى فى أيام عيد الأضحى المبارك.





وشنت الفرق عدة حملات تفتيشية مكبرة على أماكن عرض وبيع وتجهيز وتصنيع وحفظ اللحوم والمجمدات على مستوى المحافظة مؤخر حيت تم التفتيش والمرور على عدد 409 منشأة غذائية.

وذلك بتوجيهات من الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتورة كريمة حامد وكيل المديرية، وتعليمات الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائى وتحت إشراف السيد محمد حسن، مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج.

وتم ضبط وإعدام ما يقرب من طن و230 كيلو لحوم ومجمدات وأحشاء متغيرة فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما أسفرت الحملات أيضا عن تحرير عدد 481 محضر جنحة بيانها كالآتى:

290 محضر جنحة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين فى تداول الغذاء.

164 محضر عرض اللحوم خارج حدود المحل وعدم استيفاء أماكن تداول الغذاء للاشتراطات الصحية واشتراطات النظافة العامة.

27 محضرًا مختلفًا بواقع "محظورات - رخصة بائع متجول - اشتراطات نقل اللحوم".

وفى نفس السياق تم سحب عدد 236 عينة من اللحوم والمجمدات بمختلف أنواعها وإرسالها إلى المعامل للتحليل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى من عدمه.

كما تم التوصية بإغلاق عدد 69 منشآة غذائية لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم على الصحه العامة.

وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة وخطة إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج وجارى الاستمرار فى الحملات دون توقف وبجميع مراكز المحافظة لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين.