موعد صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية 2022 | | توقيت صلاة العيد الكبير في المحافظات المصرية

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موعد صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية 2022 حيث يتساءل عدد كبير من المواطنين في مدينة الإسكندرية المصرية والتي تعتبر أحد أكبر المحافظات المصرية عن توقيت أداء صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية 2022، وذلك بالتزامن مع التعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى هذا العام 2022، وهو العيد الذي يعرف بالعيد الكبير الذي يعد العيد الثاني الذي يحتفل به المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي في كل عام، وبناء على ذلك يتم تحديد توقيت الصلاة في مختلف المختطفات المصرية بشكلٍ عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية 2022.
موعد صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية 2022
تعد محافظة الإسكندرية واحدة من أهم المدن المصرية والتي تتجلى بها مظاهر الاحتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك من كل عام، حيث يحل عيد الأضحى المبارك الذي يوافق يوم العاشر من شهر ذي الحجة هذا العام في يوم التاسع من شهر يوليو 2022، حيث يأتي أول أيام عيد الأضحى بعد يوم وقفة عرفة الذي يأتي هذا العام في يوم الثامن من شهر يوليو، وبناء على ما تم تحديده من موعد صلاة عيد الأضحى المبارك هذا العام في جميع المحافظات المصرية، فنجد أن صلاة عيد الأضحى في محافظة الإسكندرية تكون في تمام الساعة 5:35 صباحا، والتي تكون بعد شروق الشمس بمدة تصل إلى 20 دقيقة تقريبا، وتختلف المواعيد بناء على فروق التوقيت بين الدول وكذلك بين المدن داخل نفس الدولة.
توقيت صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات مصر 2022
ونجد أن صلاة عيد الأضحى التي تتم هذا العام من خلال المساجد المختلفة وكذلك الساحات والتي تقام بناء على الضوابط والإجراءات التي أكدت عليها الحكومة المصرية، قد جاءت في جميع المحافظات المصرية على النحو التالي.
|توقيت صلاة عيد الأضحى 2022
|صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية الساعة 6:35.
صلاة عيد الأضحى في بورسعيد الساعة 5:25.
صلاة عيد الأضحى في شرم الشيخ الساعة 5:24.
صلاة عيد الأضحى في كفرالشيخ الساعة 5:31.
صلاة عيد الأضحى في دمنهور الساعة 5:33.
صلاة عيد الأضحى في البحيرة الساعة 5:26.
صلاة عيد الأضحى في السلوم الساعة 5:53.
صلاة عيد الأضحى في شبين الكوم الساعة 5:32.
صلاة عيد الأضحى في الزقازيق الساعة 5:30.
صلاة عيد الأضحى في طابا الساعة 5:18.
صلاة عيد الأضحى في أبوسمبل الساعة 5:45.
صلاة عيد الأضحى في المنصورة الساعة 5:29.
صلاة عيد الأضحى في العريش الساعة 5:19.
صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية الساعة 5:26.
صلاة عيد الأضحى في مرسى مطروح الساعة 5:45
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