انت الان تتابع خبر مواعيد إغلاق المطاعم والأماكن السياحية في عيد الأضحى.. اعرفوها عشان تعرفوا تتفسحوا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن عضو مجلس إدارة المنشأت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة والترفية في الغرفة التابعة إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية محمد فتحي، عن مواعيد إغلاق المطاعم والأماكن السياحية في عيد الأضحى وهي الإجازة الخاصة بجميع المصريين.

مواعيد إغلاق المطاعم والأماكن السياحية في عيد الأضحى

وأكد فتحي إن مواعيد إغلاق المطاعم والأماكن السياحية في عيد الأضحى سوف تكون في الساعة الـ 2 صباحاً اثناء الفترة من السبت 9 يوليو إلى الجمعة 15 يوليو 2022، وستكون مواعيد غلق المسارح المنوعات “الملاهي الليلية وصالات الديسكو” في الساعة الـ 2 صباحاً أثناء الإجازة.

المطاعم تعود للتوقيت الصيفي بعد العيد

وأشار في العديد من التصريحات أنه بدءاً من يوم السبت 16 يوليو 2022، سوف تعود المطاعم والمنشات السياحية للغلق طبقاً للتوقيت الصيفي، وتكون الساعة 1 صباحاً، ويتم السماح بمد ساعات إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وأيضاً مواعيد غلق الملاهي الليلة والمسارح في الصيف سوف تستمر للساعة الـ 3 صباحاً.